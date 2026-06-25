Muro Napoli per Lobotka? La Juve ha già la strategia: prenderlo a zero tra un anno

Muro Napoli per Lobotka? La Juve ha già la strategia: prenderlo a zero tra un annoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
La Juventus vuole Stanislav Lobotka, ma per ora il Napoli resiste. Spalletti potrebbe accordarsi con lui a parametro zero a febbraio.

La Juventus continua a valutare con estrema attenzione il profilo di Stanislav Lobotka per rinforzare la propria mediana. Il regista del Napoli, plasmato da Luciano Spalletti ai tempi d'oro sulla panchina azzurra, conosce alla perfezione il tecnico di Certaldo. Con grande qualità e un contratto in scadenza tra un anno, il club bianconero sta valutando le possibilità di manovra.

La Juventus potrebbe provare a prendere Lobotka a zero

Se il Napoli dovesse fare muro, chiedendo solo denaro o valutando Lobotka a cifre ritenute troppo elevate, la strategia della Juventus è già tracciata: nessun rilancio e assalto rimandato a gennaio. A quel punto, i bianconeri attenderebbero l'inizio del nuovo anno per accordarsi direttamente con l'entourage del giocatore. Un colpo a parametro zero rappresenterebbe un'occasione d'oro per una Juventus attenta ai paletti del Fair Play Finanziario. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.