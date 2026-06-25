Lucca-Lazio, la smentita di Moretto: “Non risulta questo interessamento”

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Lorenzo Lucca è stato accostato alla Lazio nell'ambito dell'operazione Mario Gila. Ma Matteo Moretto smentisce l'interesse del club capitolino.

Matteo Moretto, dal canale Youtube di Fabrizio Romano, ha fornito gli aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e la Lazio per il difensore Mario Gila: “Gila ha un accordo con il Napoli, il ragazzo vuole andare lì e sta dando massima priorità al club azzurro. Parliamo di un corteggiamento che dura da mesi, poi però nel mercato come sappiamo serve l’accordo tra i club.

Il Napoli si sente forte della volontà del calciatore, ma bisogna trovare l’intesa tra i club. Alla Lazio piace Rafa Marin come detto, ma in queste ore si sta parlando di un possibile inserimento di Lucca. Dobbiamo dire che, ad oggi, non ci risultano sondaggi della Lazio per Lucca, quindi ci sentiamo di escludere questa pista".