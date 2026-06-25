Rientrato in Italia, ADL ha un obiettivo da chiudere prima del ritiro estivo

vedi letture

L'obiettivo è blindare i primi colpi prima del ritiro estivo, assecondando le richieste del tecnico livornese per rilanciare le ambizioni azzurre

Archiviato il soggiorno a Los Angeles, Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia per infiammare il mercato del Napoli nell'anno del Centenario. Definito l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina (triennale da 4,5 milioni a stagione), si attende solo la sua risoluzione con il Milan, ma il presidente del club partenopeo ha preso in mano le trattative insieme al ds Giovanni Manna. L'obiettivo è blindare i primi colpi prima del ritiro estivo, assecondando le richieste del tecnico livornese per rilanciare le ambizioni azzurre. Anche in Europa.

Mario Gila il primo obiettivo

Il primo vero obiettivo per la difesa è Mario Gila. Con il centrale spagnolo l'accordo è totale fino al 2031 a 2,5 milioni più bonus a stagione, ma ora ADL dovrà sfoderare tutta la sua abilità diplomatica per trovare la quadra con Claudio Lotito ed evitare l'inserimento di altri club. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.