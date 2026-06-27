Caccia agli esterni alla Fiorentina: c'è Lang in cima alla lista dei viola
La Fiorentina ha le idee chiare su come rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da La Nazione, la dirigenza viola intende dotare la squadra di almeno quattro esterni offensivi di ruolo, garantendo a Grosso maggiore qualità e profondità nelle rotazioni. Un obiettivo ambizioso che richiederà investimenti importanti e trattative complesse, ma che testimonia la volontà del club gigliato di alzare significativamente il livello della propria rosa in vista della prossima stagione.
Lang e Bakayoko, i profili ideali per la Fiorentina: tecnica, velocità e capacità di saltare l'uomo
In cima alla lista della Fiorentina ci sono due nomi precisi: Noa Lang e Johan Bakayoko. Entrambi i profili sono ritenuti ideali per caratteristiche tecniche e attitudine al dribbling, qualità che la dirigenza viola considera prioritarie per il proprio progetto di gioco. Le operazioni, tuttavia, non si preannunciano semplici né economicamente accessibili: sia Lang che Bakayoko sono calciatori ambiti da diversi club europei e strapparne uno — o entrambi — richiederà un lavoro importante sul fronte delle trattative. La Fiorentina ci prova, consapevole della concorrenza
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