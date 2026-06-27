Napoli-Milan, duello di mercato per Rios: è il prescelto per sostituire Anguissa

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Il centrocampista colombiano piace molto agli azzurri come erede naturale di Zambo, ma i rossoneri si inseriscono e complicano la trattativa.

Il Napoli ha individuato in Richard Rios il profilo ideale per sostituire Zambo Anguissa, sempre più vicino all'addio in direzione Turchia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista colombiano del Benfica è il nome scelto dalla dirigenza azzurra per raccogliere l'eredità del camerunese e garantire qualità e quantità in mezzo al campo anche nella prossima stagione. Un profilo che convince per caratteristiche tecniche e fisiche, ritenuto adatto a colmare il vuoto che lascerebbe Anguissa qualora la trattativa con il Besiktas dovesse andare in porto.

Il Milan si inserisce su Rios: nuovo scontro di mercato con il Napoli

La strada verso Rios, però, si complica. Come sottolinea Il Mattino, anche il Milan ha messo gli occhi sul centrocampista del Benfica, aprendo un nuovo fronte di sfida tra i due club italiani sul mercato. Non è la prima volta che Napoli e rossoneri si ritrovano a contendersi lo stesso obiettivo in questa sessione estiva, e l'inserimento del Diavolo rischia di alzare l'asticella economica della trattativa, rendendo l'operazione più complessa per il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.

Napoli, la corsa contro il tempo per Rios: Manna deve accelerare prima che il Milan affondi il colpo

Con il Milan ora nella corsa, il Napoli non può più permettersi di attendere. La situazione di Anguissa resta in evoluzione — il Besiktas spinge forte con un'offerta da 4-5 milioni a stagione — e individuare il sostituto con largo anticipo è una priorità assoluta per costruire una mediana competitiva in vista di una stagione che prevede sia Serie A che Champions League. Richard Rios è il nome in cima alla lista, ma il tempo stringe: Manna dovrà muoversi con decisione prima che i rossoneri possano soffiare anche questo obiettivo agli azzurri.