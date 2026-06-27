Zaniolo-Udinese diventa un caso? Rumors anche sul Napoli: la situazione

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Zaniolo non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto ad Udine, con adeguamento economico. Può diventare un'opportunità?

Il futuro di Nicolò Zaniolo all'Udinese resta ancora tutto da definire. Tra il club friulano e il giocatore, infatti, non è stato ancora raggiunto un accordo economico per il nuovo contratto. Questo ha portato anche a tanti rumors sul suo futuro, compreso quello su un interessamento del Napoli.

A fare chiarezza sulla situazione è stato l'agente dell'attaccante, Claudio Vigorelli, intervenuto a Sky Sport: "La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce, come ho già detto, dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l'acquisto dell'Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d'accordo" ha spiegato il procuratore.

Vigorelli ha poi smentito le indiscrezioni secondo cui Zaniolo avrebbe chiesto uno stipendio pari a quello percepito al Galatasaray: "Assolutamente falso. Non si è trovato ancora un accordo ma stiamo negoziando su termini diversi, certamente più vicini ai parametri della realtà Udinese ma che rispecchino al contempo il valore tecnico di Nicolò".

Infine, l'agente non ha escluso la possibilità di un addio qualora non venisse trovata un'intesa: "Ogni momento può essere buono per trovare una soluzione, ma alle presenti condizioni è impossibile pensare di poter restare dove manca un accordo che soddisfa le parti. Il mercato è lungo e vedremo quali opportunità si presenteranno oltre all'Udinese".