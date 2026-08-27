Manna vuole battere un ultimo colpo: ha un pallino ed è pronto ad aspettare fino al gong

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Marc Guiu e Gabriel Jesus restano nel mirino del Napoli per completare l'attacco. Il giovane del Chelsea può diventare un'opportunità.

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo offensivo negli ultimi giorni di mercato. I due nomi seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna sono quelli di Marc Guiu e Gabriel Jesus, operazioni differenti per caratteristiche e costi. Prima di intervenire, però, il club deve creare le condizioni necessarie all'interno della rosa e della lista. La situazione potrebbe quindi trascinarsi fino alle battute conclusive della sessione estiva.

Guiu opportunità, ma Manna non molla Gabriel Jesus

A fare il punto è La Gazzetta dello Sport: "Marc Guiu può essere un'opportunità, se il Chelsea dà una mano: è giovane, ha vissuto in grandi club - i Blues, ma pure il Barcellona - ha confidenza con le tensioni e l'ansia da prestazione, sarebbe un investimento che rilancia la filosofia del club". Ma resta vivo anche il sogno Gabriel Jesus: "A nessuno è vietato di pensare in grande e Gabriel Jesus rimane nel taccuino di Manna, che sarebbe disposto ad attendere anche l'ultimo secondo utile per averlo".