Cheddira-Avellino, il ds: “Vecchio pallino da sempre! Vi spiego com’è nata la trattativa”

vedi letture

L’Avellino accelera sul mercato e si prepara ad accogliere Walid Cheddira. Il ds Mario Aiello racconta la nascita della trattativa.

L’Avellino continua a muoversi con grande ambizione negli ultimi giorni di calciomercato e si avvicina sempre di più a Walid Cheddira. L’attaccante è ormai prossimo alla firma con il club biancoverde: dopo l’arrivo in città e le visite mediche, si attende soltanto il completamento degli ultimi passaggi prima di mettere tutto nero su bianco.

Aiello: “Cheddira era un vecchio pallino”

Ad accogliere il giocatore c’era anche il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello, che, come riportato da TuttoAvellino.it, ha raccontato a Prima Tivvù come è nata la trattativa: “La trattativa con Cheddira nasce dopo l’infortunio di Fila: appena saputi i tempi di recupero ci siamo messi all’opera, e proprio Cheddira era un vecchio pallino, anche se per lui si parlava solo di Serie A. Ieri però si sono create le condizioni, abbiamo incontrato il procuratore e trovato un ragazzo per bene, motivato, ha capito subito in che realtà stava arrivando: ma finché non ci sarà la firma non possiamo dire niente”.