Calciomercato Napoli, proposto Embolo! Spunta il prezzo, c'è anche il Milan

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Breel Embolo del Rennes è stato offerto al Napoli in vista di un rinforzo offensivo. Sul classe '97 si muovono anche club di Premier League e MLS.

Il Napoli continua a monitorare il mercato degli attaccanti in vista di possibili movimenti nel reparto offensivo. Con Romelu Lukaku destinato all'addio e il futuro di Lorenzo Lucca ancora da definire, alla dirigenza azzurra sarebbe stato proposto anche Breel Embolo. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, alcuni intermediari hanno segnalato al Napoli il profilo dell'attaccante svizzero del Rennes, classe 1997, reduce dal compimento dei 29 anni e considerato un elemento di grande esperienza internazionale.

Embolo, valutazione da 15 milioni: il Napoli riflette, c'è concorrenza

Resta da capire se il Napoli deciderà di approfondire la pista, considerando che una delle priorità del club in questa sessione estiva è il ringiovanimento della rosa, oltre alla riduzione del monte ingaggi. Sul centravanti svizzero, inoltre, ci sarebbe anche l'interesse del Milan, mentre ci sono stati primi contatti già avviati con l'Atlanta United e dell'attenzione di diversi club di Premier League. Il cartellino di Embolo viene valutato intorno ai 15 milioni di euro.