Cajuste-Torino, summit con l’agente: ecco la richiesta del Napoli

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Jens Cajuste è finito nel mirino del Torino per il centrocampo: dal capoluogo piemontese raccontano di un incontro già avvenuto.

Il Torino continua a lavorare per Jens Cajuste. Il centrocampista svedese è uno dei profili individuati dal direttore sportivo Gianluca Petrachi per rinforzare la mediana granata con maggiore fisicità. Dopo i primi rumors emersi nelle scorse ore, arrivano nuovi dettagli sulla trattativa: il club piemontese avrebbe già avviato i contatti con il Napoli e incontrato l'entourage del classe 1999 per valutare la fattibilità dell'operazione. A riportarlo è il portale Toro Goal.

Dialoghi in corso per Cajuste: il Napoli lo valuta 6 milioni

Torino e Napoli stanno cercando un'intesa su formula e cifre dell'affare, con il cartellino di Cajuste valutato intorno ai 6 milioni di euro. Lo svedese è fuori dal progetto tecnico azzurro e, come dimostrato dalla mancata convocazione per i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, è da tempo alla ricerca di una nuova destinazione. Nell'ultima stagione ha collezionato 31 presenze con l'Ipswich Town, contribuendo alla promozione in Premier League. Il club inglese, però, nell'ultimo mese non lo ha più impiegato per evitare il raggiungimento delle condizioni che avrebbero fatto scattare l'obbligo di riscatto da 7,5 milioni di euro, dopo i 2 milioni già versati per il prestito.