Lukaku, si raffredda la pista Atlanta: contatti serrati con un club top secret

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Francesco Modugno fa il punto della situazione sul futuro di Romelu Lukaku, raccontando che MLS e Turchia non incontrano i suoi gusti.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su Romelu Lukaku: "Per lui sono le ore del mercato. La sensazione è che ci sia qualcosa di particolarmente vivo, qualcosa di particolarmente concreto. L'Atlanta United non sembra essere la squadra più caldo. Fino a poco fa c'era il Monaco, inoltre c'è il Trabzonspor che si è mosso ma non ha suscitato particolare interesse in Lukaku.

Con grande onestà raccontiamo che c'è in questo momento la volontà di tenere nascosta l'eventuale destinazione di Lukaku. Sappiamo che ci sono contatti molto serrati in queste ore. Il Napoli fa un prezzo che stimiamo in 10 milioni di euro, ma pesa 11 milioni per ingaggio lordo. Lukaku è ai margini del progetto di Massimiliano Allegri e ne è consapevole, l'agente ha detto che mai avrebbe fatto da alternativa a Hojlund".