Khalaili, solo un sondaggio dell’Inter: il Napoli è in vantaggio e ha l’intesa col giocatore
Il Napoli continua a monitorare diversi profili per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti c’è quello di Anan Khalaili dell’Union Saini Gilloise, esterno che piace anche all’Inter dopo il mancato arrivo di Palestra, che però al momento non avrebbe ancora affondato il colpo limitandosi a un primo contatto esplorativo.
Napoli, mercato esterni: Khalaili in pole ma piacciono anche Juanlu Sánchez e Dodo
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli è in vantaggio in questo momento. Il club azzurro ha già ottenuto il sì del giocatore, elemento che rappresenta un vantaggio importante nella gestione della trattativa. Parallelamente, restano sotto osservazione anche altri profili come Juanlu Sánchez, che continua a essere seguito con attenzione, e Dodo, che rimane una delle alternative principali per rinforzare le fasce.
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