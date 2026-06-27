Ultim'ora Khalaili, solo un sondaggio dell’Inter: il Napoli è in vantaggio e ha l’intesa col giocatore

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Oggi alle 14:55 Calciomercato Napoli di di Fonti preferite

Il Napoli lavora anche sulle corsie laterali: Khalaili è il profilo più vicino. Restano sotto osservazione Juanlu Sánchez e Dodo