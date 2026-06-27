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Gila-Napoli, c’è l’accordo e lui spinge! Gattuso non vuole scontenti e ha indicato contropartita

Gila-Napoli, c’è l’accordo e lui spinge! Gattuso non vuole scontenti e ha indicato contropartitaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:24Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Il Napoli è sempre più vicino a Mario Gila: resta però da trovare l’intesa definitiva con la Lazio per chiudere l’operazione.

Il Napoli ha impostato e chiuso da tempo un accordo di massima con Mario Gila, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la difesa. Il centrale della Lazio ha espresso chiaramente la propria volontà di vestire la maglia azzurra, comunicando il suo gradimento anche a Gennaro Gattuso. Alla base della scelta del giocatore c’è soprattutto il desiderio di misurarsi in Champions League nella prossima stagione.

Napoli su Mario Gila, c'è l'accordo. Gattuso ha scelto la contropartita

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, resta ora da definire la parte più complessa della trattativa, ovvero l’intesa tra il Napoli e la Lazio. In questo contesto, Gattuso avrebbe chiarito a Lotito e Fabiani di non volere giocatori poco convinti del progetto, indicando anche possibili possibili contropartite tecniche: tra queste il nome di Rafa Marín. Restano sullo sfondo altre alternative come Gatti. Piovono smentite, invece, sull'ipotesi Beukema. 