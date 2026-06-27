Ultim'ora Gila-Napoli, c’è l’accordo e lui spinge! Gattuso non vuole scontenti e ha indicato contropartita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 14:24 Calciomercato Napoli di di Fonti preferite

Il Napoli è sempre più vicino a Mario Gila: resta però da trovare l’intesa definitiva con la Lazio per chiudere l’operazione.