Lucca alla Lazio? E' la priorità di Gattuso per l’attacco: ipotesi prestito con diritto, le cifre
La Lazio guarda in casa Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista dei biancocelesti è quello di Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000, rientrato al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, sarebbe il profilo indicato da Gennaro Gattuso per aggiungere peso e fisicità all'attacco. Il suo nome è stato accostato anche ai discorsi di mercato relativi a Mario Gila, ma l'eventuale operazione potrebbe svilupparsi separatamente. L'ipotesi al vaglio della Lazio è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 18 milioni di euro, mentre resta da valutare l'impatto dell'ingaggio da circa 2,5 milioni di euro percepito dal centravanti.
L'alternativa porta a Roberto Piccoli
Pur considerando Lucca la priorità, la Lazio continua a monitorare anche altre soluzioni per l'attacco. Sempre secondo la Rosea, il piano B è rappresentato da Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina. Anche in questo caso la formula presa in considerazione sarebbe quella del prestito. Il club viola, che la scorsa estate ha investito 25 milioni di euro per acquistarlo dal Cagliari, potrebbe infatti valutare una cessione nel caso in cui Moise Kean dovesse restare in rosa anche nella prossima stagione.
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