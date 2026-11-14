Calciomercato Napoli, Anguissa verso l’addio: chi è la prima scelta di Manna per sostituirlo

Il Napoli lavora al sostituto di Anguissa, destinato a lasciare gli azzurri a fine contratto. In cima alla lista di Manna c'è Patrick Zabi.

Il Napoli si prepara a ridisegnare il centrocampo e ha già individuato un possibile erede di Frank Zambo Anguissa, destinato a lasciare gli azzurri alla scadenza del contratto. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro da tempo per individuare il profilo giusto e, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la prima scelta sarebbe Patrick Zabi, giovane centrocampista ivoriano del Paris FC. Classe 2006, il giocatore si sta mettendo in evidenza in Ligue 1, dove milita in una squadra attualmente al terzo posto, ed è già entrato nel giro della Nazionale della Costa d'Avorio. Le sue caratteristiche, tra fisicità, qualità e capacità di interpretare il ruolo di mezzala, lo rendono un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra.

Zabi costa 25 milioni: resta sullo sfondo Zorgane

La pista che porta al centrocampista ivoriano richiede però un investimento importante: la valutazione del Paris FC sarebbe di almeno 25 milioni di euro. Una cifra che il Napoli dovrà prendere in considerazione per provare a concretizzare l'operazione. Sullo sfondo resta anche Adem Zorgane, centrocampista algerino classe 2000 dell'Union Saint-Gilloise, seguito dalla dirigenza come possibile alternativa. La priorità di Manna, secondo il quotidiano, sarebbe dunque Zabi, con la necessità di capire se anticipare l'investimento già nella finestra di gennaio oppure rimandare ogni discorso all'estate, quando Anguissa sarà libero da vincoli contrattuali.