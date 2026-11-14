Varela-Napoli, aumenta la concorrenza! La Juventus si inserisce: le ultime

Il centravanti portoghese, già a segno nove volte in campionato, piace agli azzurri ma ora c’è anche la concorrenza dei bianconeri per la sessione invernale

Non è un mistero che il Napoli sia interessato a Gustavo Varela del Monza. Il calciatore è stato acquistato dai brianzoli questa estate per circa 2,5 milioni di euro dal Benfica, che vanta una doppia opzione sul cartellino: il 20% su una futura rivendita e la possibilità di pareggiare l’offerta di qualsiasi squadra per la punta (in questo caso con la differenza a carico di Varela). Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, oltre al Napoli ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce dell’attaccante per la prossima finestra di gennaio.

Napoli-Varela: "i bianconeri possono entrare nella corsa”

Scrive il quotidiano: “I bianconeri possono entrare nella corsa a Gustavo Varela, centravanti portoghese del Monza che ha già segnato nove gol in campionato, risultando finora il migliore di tutti. Non è uno sprint, ma la concorrenza è alta, in primis il Napoli che ha già spedito degli osservatori più volte a seguirlo”.

Il Napoli aspetta di sistemare Lucca; la Juve deve prendere un attaccante

Secondo il Corriere dello Sport, la sensazione è che gli azzurri “cercheranno di affondare il colpo quando troveranno una sistemazione per Lucca”. La Juve, invece, dovrà acquistare un attaccante a gennaio: “se non dovesse trovare la sponda per un grande nome, ecco che Varela può essere un’ottima alternativa”.