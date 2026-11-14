Occasione Gittens per il Napoli: il Chelsea apre anche al prestito, ma c’è la Roma

Il club londinese ha deciso di cedere l’esterno già a gennaio, mentre secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli resta “sullo sfondo”.

ll Napoli proverà a piazzare Lang nella prossima sessione di mercato per prendere un’altra ala. Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport aveva fatto il nome di Jamie Gittens, che il Chelsea ha intenzione di lasciar partire proprio a gennaio. Xabi Alonso non lo ha mai preso in considerazione finora, concedendogli solo 55 minuti in stagione: una condizione che potrebbe accelerare il divorzio.

La Roma si inserisce

Stando a quanto si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, sul calciatore ci sarebbe anche la Roma. I giallorossi avrebbero già potuto prenderlo la scorsa estate, quando il Chelsea era pronto a mettere sul piatto 60 milioni più il cartellino del calciatore classe 2004. I Blues hanno fatto capire di essere disposti a cedere Gittens anche in prestito con diritto a gennaio. La Roma valuta anche perché potrà prendere calciatori solo con questa formula.

Napoli sullo sfondo: Gittens non occuperebbe slot nella lista

Il Napoli, scrive il quotidiano, resta sullo sfondo: Gittens è un under e non andrebbe a occupare slot in lista. Una caratteristica che può rendere l’operazione più semplice dal punto di vista regolamentare, in attesa di capire se il Chelsea riceverà proposte più concrete. L'attaccante dunque è uno dei profili che il Napoli segue, a caccia dell'occasione giusta.