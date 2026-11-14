Lobotka verso l’addio? Difficile il rinnovo, la situazione

Lo slovacco, che compirà 32 anni il 25 novembre, è fermo da un po' per l’ultimo infortunio muscolare e il suo futuro in azzurro appare sempre più in bilico.

Stanislav Lobotka parlava così prima dell’ultimo infortunio muscolare che lo ha costretto a fermarsi per sei settimane: “Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo”. Il rientro è previsto intorno a metà dicembre e nel frattempo il Napoli deve fare di necessità virtù, utilizzando Gilmour come schermo davanti alla difesa.

Rinnovo difficile: da 2,5 a 4,5 milioni di euro a stagione, cifra ormai alta per il club di De Laurentiis

Lo slovacco percepiva 2,5 milioni all’inizio della sua avventura a Napoli, mentre nel 2024 ha ottenuto uno stipendio variabile verso l’alto fino a 4,5 milioni. Una cifra che per il club di De Laurentiis comincia a essere troppo alta, al netto del Decreto Crescita: Lobotka difficilmente rappresenterà una plusvalenza ed è possibile che lasci a parametro zero, nell’ottica di rifondare e cambiare la filosofia contrattuale. Sulla falsariga di ciò che dovrebbe accadere ad Anguissa, la sensazione è che questa possa essere l’ultima stagione di Lobotka in azzurro. Lo riporta TMW

L’opzione di rinnovo unilaterale resta un’ipotesi “peregrina”: mantenere quell’ingaggio senza Champions pesa sul bilancio

Esisterebbe poi la possibilità che il Napoli rinnovi unilateralmente per un’altra stagione, ma l’ipotesi sembra remota: significherebbe restare su quelle cifre e il prossimo anno, probabilmente, non ci sarà la Champions League. L’ingaggio pesante, conclude TMW, lo rende più un problema che una risorsa nell’ottica di un bilancio senza l’Europa dei grandi.