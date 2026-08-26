Zirkzee-Napoli, contatti interrotti: gli azzurri preferiscono un altro profilo

vedi letture

Il Napoli aveva effettuato un sondaggio esplorativo per Joshua Zirkzee del Manchester United. La pista non è stata approfondita. Ora c'è Guiu.

Prima di concentrare le proprie attenzioni su altri profili, il Napoli aveva pensato anche a Joshua Zirkzee per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri. A svelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri avevano effettuato qualche tempo fa un primo sondaggio esplorativo per l'attaccante del Manchester United, il cui futuro in Inghilterra resta in discussione. Il Napoli, tuttavia, non ha dato seguito ai primi contatti e la pista si è rapidamente raffreddata.

Zirkzee-Napoli, affare interrotto. C'è Guiu per l'attacco

"Per Joshua Zirkzee i contatti si sono interrotti dopo il primo sondaggio esplorativo", scrive la Rosea, certificando come al momento l'ex Bologna non rappresenti una pista concreta. Le strategie del Napoli sembrano essersi spostate soprattutto su Marc Guiu, giovane attaccante del Chelsea che piace per caratteristiche e prospettive: "Ma ora c'è Guiu nella testa del Napoli. Un giovane di talento, che ha già messo in valigia una discreta esperienza internazionale, vede Napoli come il trampolino".