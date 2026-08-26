Cheddira, niente Frosinone? I ciociari accolgono un attaccante dalla Romania

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In tarda mattinata Daniel Birligea è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino, pronto per svolgere le visite mediche a Villa Stuart e apporre successivamente la propria firma sul contratto con il Frosinone. La squadra di Massimiliano Alvini ha dunque il nuovo centravanti che si va ad aggiungere ai giocatori già presenti nel reparto per il ritorno in Serie A.

Le cifre di Birligea al Frosinone

Il Frosinone ha trovato nelle scorse ore l'accordo per Daniel Birligea del FCSB: Fabrizio Romano dà i dettagli sull'operazione. 1.5 milioni di euro per il prestito, 3.5 milioni di obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A.

Il passato in Italia di Birligea

Classe 2000, l'attaccante rumeno ha già segnato 3 gol in 6 presenze nella SuperLiga rumena. In passato ha militato nel Teramo e nelle giovanili del Palermo. Dopo la gara disputata dal Frosinone contro la Juventus e persa di misura, l'allenatore Massimiliano Alvini aveva commentato così le mosse di mercato della dirigenza in conferenza stampa: "Non voglio parlare di mercato, è la prima di campionato ed è stato fantastico. Ce la siamo giocati con la Juventus fino all'ultimo secondo costringendo anche alla Juve ad adattarsi a noi in alcuni momenti. Il mercato non dipende da me, non voglio parlarne. Sono felice della prestazione contro un grande avversario".