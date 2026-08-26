Ngonge-Monza, ci siamo: stretta finale per l'accordo definitivo col Napoli

vedi letture

Si avvicina un'altra uscita per il Napoli negli ultimi giorni di calciomercato. Cyril Ngonge sarebbe infatti ormai a un passo dal Monza, club che da tempo ha manifestato interesse nei confronti dell'attaccante belga. L'operazione sembra essere entrata nella fase decisiva e potrebbe permettere al direttore sportivo Giovanni Manna di alleggerire ulteriormente la rosa di Massimiliano Allegri, liberando anche spazio per le ultime eventuali operazioni in entrata.

Ngonge al Monza, ci siamo?

A riportare gli ultimi aggiornamenti è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che attraverso il proprio account ufficiale ha annunciato l'imminente fumata bianca: "Ngonge al Monza ci siamo! Stretta finale per l'approdo dell'attaccante belga alla corte di Juric". Per Ngonge si prospetta dunque una nuova esperienza in Serie A, questa volta agli ordini di Ivan Juric. Restano da conoscere formula e cifre dell'operazione, ma l'accordo tra il Napoli e il Monza sarebbe ormai vicino alla chiusura.