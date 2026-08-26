Guiu intrigato dal Napoli, ma la concorrenza è alta: tutti i club interessati
Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Marc Guiu per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Il classe 2006 del Chelsea piace particolarmente alla dirigenza sia per le sue qualità sia perché rappresenterebbe un investimento immediato e in prospettiva. Il progetto azzurro intriga il giovane spagnolo, ma il Napoli deve fare i conti con una concorrenza che può offrirgli maggiori garanzie in termini di minutaggio.
Guiu-Napoli, Lipsia e Siviglia in corsa: il Chelsea può abbassare il prezzo
"Guiu valuta anche opportunità che potrebbero garantirgli maggiore spazio e, soprattutto, la possibilità di partire titolare", spiega Il Mattino. Tra le pretendenti figurano Lipsia, Siviglia e alcuni club di Championship. C'è poi la questione economica: il Chelsea valuta il cartellino almeno 20 milioni di euro, ma negli ultimi giorni di mercato potrebbe essere costretto ad abbassare le proprie richieste. Il Napoli deve quindi decidere se aspettare condizioni più favorevoli oppure accelerare per evitare l'inserimento definitivo della concorrenza.
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