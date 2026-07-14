Calciomercato Napoli, sondaggio per Esposito: il Cagliari fa muro e spara alto

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Sebastiano Esposito è tra i protagonisti del mercato estivo: Torino, Napoli e Atalanta seguono con attenzione l'attaccante. Il Cagliari lo valuta 20 milioni

Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, il futuro di Sebastiano Esposito continua a essere uno dei temi più caldi del mercato estivo. L'attaccante del Cagliari, protagonista di una stagione convincente per rendimento e continuità, ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A. Tra le società maggiormente interessate figurano Torino, Napoli e Atalanta, anche se al momento non risultano trattative concrete, ma soltanto primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità di un'eventuale operazione. Il Torino, in particolare, sarebbe la squadra più intenzionata a seguire da vicino l'evolversi della situazione. Il Cagliari, però, non è disposto a privarsi facilmente del classe 2002 e valuta il suo cartellino almeno 20 milioni di euro. Una cifra che tiene conto anche dell'accordo con l'Inter, che conserva il diritto a incassare il 40% dell'importo derivante da una futura cessione del giocatore. Per questo motivo, il nome di Esposito è destinato a restare tra i più discussi nelle prossime settimane di mercato.

I numeri della stagione di Sebastiano Esposito

L'ex attaccante dell'Inter è stato uno dei protagonisti della salvezza del Cagliari, distinguendosi per qualità, continuità e capacità di incidere nei momenti decisivi. Nel corso della stagione ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno 7 gol e fornendo 5 assist, oltre a offrire prestazioni di alto livello anche contro avversarie di primo piano come Juventus e Roma. Numeri che testimoniano la crescita del centravanti originario di Castellammare di Stabia e che spiegano il forte interesse suscitato nei confronti di club ambiziosi come Napoli, Atalanta e Torino.