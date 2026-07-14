Accostato al Napoli, Tedesco: "Lucumì al momento è un giocatore del Bologna"

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Tedesco blinda Lucumi: il difensore resta al centro del progetto Bologna.

Jhon Lucumí continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato, con Juventus e Inter che nelle ultime settimane hanno manifestato interesse per il difensore centrale del Bologna accostato anche al Napoli. Sul colombiano è attiva fino a domani una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, ma il tecnico rossoblù Domenico Tedesco ha voluto allontanare le voci di una possibile partenza, ribadendo la fiducia nella società e nella gestione del mercato.

Tedesco: "Lucumí al momento è un nostro giocatore"

Nel corso della conferenza stampa, l'allenatore del Bologna ha affrontato il tema del futuro del centrale colombiano: “Sono sempre in contatto con Sartori e Di Vaio. Loro sanno le mie esigenze e io so le loro, e siamo molto allineati. Loro sono stati chiari e lucidi e sono tranquillo perché ho trovato un club molto sano. Loro sono sempre stati trasparenti con me, dicendomi quali fossero gli scenari. E io ho accettato di conseguenza. Lucumi al momento è un nostro giocatore”.