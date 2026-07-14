Calciomercato Napoli, retroscena Esposito: il 2008 era sul taccuino anche dell’Inter

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Calciomercato Napoli, preso Mattia Esposito: il talento del Sorrento andrà in prestito al Bari. Era seguito anche dall'Inter.

Il Napoli guarda al futuro e mette a segno un nuovo colpo di prospettiva. Il club azzurro ha definito l'acquisto di Mattia Esposito, attaccante classe 2008 del Sorrento. Nonostante la giovane età, il centravanti ha già maturato esperienza tra i professionisti, collezionando 27 presenze in prima squadra nelle ultime due stagioni e realizzando una rete in Coppa Italia Serie C. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Esposito era uno dei giovani più corteggiati del panorama italiano ed era finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui anche l'Inter. Alla fine, però, è stato il Napoli a spuntarla: il giocatore firmerà con gli azzurri e sarà successivamente girato in prestito al Bari, dove potrà continuare il suo percorso di crescita in Serie C.

Il progetto azzurro per valorizzare Esposito

L'operazione conferma la volontà del Napoli di puntare su giovani talenti italiani con ampi margini di crescita. Il prestito al Bari permetterà a Esposito di accumulare esperienza e trovare maggiore continuità prima di un eventuale ritorno alla base. L'attaccante rappresenta un investimento in prospettiva per il club partenopeo, che ha deciso di anticipare la concorrenza assicurandosi uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.