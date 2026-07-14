Calciomercato Napoli, non solo Favasuli: per la fascia piace anche Fortini della Fiorentina

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Il Napoli studia nuovi rinforzi per le fasce e mette nel mirino Niccolò Fortini della Fiorentina. Il classe 2006 piace ad Allegri e De Laurentiis

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per le fasce e ha individuato in Niccolò Fortini uno dei profili più interessanti. L'esterno classe 2006 della Fiorentina è particolarmente apprezzato sia da Massimiliano Allegri sia dal presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato a ringiovanire la rosa azzurra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il club partenopeo starebbe studiando la formula migliore da proporre alla Fiorentina per provare ad avviare una trattativa, anche se l'operazione non si preannuncia semplice. Fortini, infatti, è legato ai viola da un contratto in scadenza nel 2027 ed è considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile gigliato.

Le alternative del Napoli sulle fasce: Favasuli e il possibile scenario Dodo

Nella lista degli obiettivi del Napoli figura anche Costantino Favasuli, attualmente di proprietà del Catanzaro, con la Fiorentina che conserva il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Più defilato, invece, il nome di Dodo: il terzino brasiliano è destinato a lasciare Firenze, ma al momento appare più lontano dagli azzurri rispetto agli altri profili monitorati dalla società. Il Napoli continua quindi a valutare diverse soluzioni per completare il reparto esterni, con particolare attenzione ai giovani talenti in grado di garantire prospettiva e qualità.