Calciomercato Napoli, timido sondaggio per Frattesi: l’Inter lo valuta almeno 25mln

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Davide Frattesi resta tra i partenti dell'Inter. Juventus, Roma e Napoli seguono la situazione, mentre la Premier rappresenta l'opzione più concreta

L'Inter continua a considerare Davide Frattesi tra i giocatori in uscita nel corso di questa sessione di mercato. Pur essendo un centrocampista molto apprezzato dalla società, l'ex Sassuolo non sembra rientrare pienamente nei piani tattici di Cristian Chivu. Tra i suoi principali estimatori c'è Luciano Spalletti e, nonostante le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, anche la Juventus starebbe valutando il suo profilo. Secondo quanto riportato da L'Interista, i bianconeri mantengono vivo l'interesse, pur senza considerare Frattesi una priorità assoluta.

Il futuro tra Serie A e Premier League

La volontà del centrocampista è quella di restare in Italia. Oltre alla Juventus, anche Roma e Napoli hanno manifestato un interesse ed effettuato un timido sondaggio, seppur senza affondare il colpo. L'Inter valuta il cartellino almeno 25 milioni di euro, una cifra che al momento nessuna delle pretendenti sembra intenzionata a investire. Per questo motivo potrebbero prendere quota eventuali operazioni con scambi e conguagli economici: tra le ipotesi circolano Federico Gatti per la Juventus, oppure Gianluca Mancini o Manu Koné nel caso della Roma. Se invece l'obiettivo dei nerazzurri fosse quello di incassare esclusivamente denaro, la soluzione più percorribile porterebbe alla Premier League. Frattesi gradisce questa destinazione, ma la sua priorità resta quella di attendere eventuali sviluppi dal mercato italiano.