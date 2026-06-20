Calciomercato Napoli, quanti esuberi: i giocatori da piazzare e quelli in bilico

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Calciomercato Napoli, quanto lavoro per il direttore sportivo Manna in uscita: esuberi, rientri dai prestiti e le valutazioni su rosa e ingaggi

Il Napoli deve affrontare una situazione piuttosto complessa sul fronte degli esuberi e dei calciatori di ritorno dai prestiti. Rientrano infatti alla base Rafa Marín dopo l’esperienza al Villarreal, Jesper Lindstrøm, Jens Cajuste, Lorenzo Lucca e Noa Lang, anche se su quest’ultimo il club avrebbe intenzione di valutarne con attenzione l’inserimento in rosa, provando a concedergli una seconda chance. In totale, tra riscatti non esercitati e operazioni non concretizzate, il Napoli ha visto sfumare potenzialmente circa 100 milioni di euro. In questo contesto, Rafa Marín e Lang potrebbero rappresentare due profili da reinserire nel progetto, mentre per gli altri rientranti la strada appare più orientata alla cessione, insieme ad alcuni elementi già presenti in rosa che vengono considerati sacrificabili.

Calciomercato Napoli, valutazioni tecniche e gestione degli esuberi

Il lavoro della dirigenza sarà quindi duplice, stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Da una parte la costruzione della squadra per la nuova stagione, dall’altra la sistemazione di una rosa molto ampia. Saranno necessarie valutazioni approfondite su diversi giocatori, tra cui Mazzocchi, Olivera, Milinković-Savić, Beukema e Marianucci, tutti profili che potrebbero rientrare in dinamiche di mercato in uscita o di restyling del loro ruolo. In questo senso, il Napoli - insieme alla Juventus - risulta tra i club con il maggior numero di esuberi da gestire, anche se con il vantaggio di avere diversi contratti più semplici da collocare sul mercato grazie alla sostenibilità degli ingaggi.