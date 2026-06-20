Genoa, restyling a centrocampo: nel mirino Cajuste e un ex Napoli

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Genoa, rivoluzione a centrocampo: da Malinovskyi a Cajuste e Traoré, le idee per la sessione estiva di calciomercato.

Non sarà una rivoluzione totale, ma il centrocampo del Genoa è destinato comunque a subire diversi cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato. Con la partenza di Malinovskyi, i rossoblù di De Rossi hanno perso non solo qualità nella gestione del gioco, ma anche una preziosa arma sui calci da fuori area. A ciò si aggiunge il mancato riscatto di Onana, che dal primo luglio farà ritorno al Beşiktaş, oltre alle voci di mercato su Frendrup, sul quale però non sono arrivate offerte concrete.

Calciomercato Genoa, piacciono Cajuste e Traoré per rinforzare la mediana

Il centrocampo resta una zona delicata e centrale nel progetto tecnico del Genoa, motivo per cui la dirigenza sta lavorando per individuare i profili giusti da inserire in rosa. Le basi da cui ripartire sono Masini e Amorim, ma il club sta valutando diversi nomi per completare il reparto. Tra le ipotesi - riporta Tmw - figurano vecchie conoscenze del calcio italiano come Jens Cajuste e Hamed Traoré, ex Napoli e Sassuolo. Proprio lo svedese, ancora di proprietà del Napoli, ha trascorso le ultime due stagioni in prestito all’Ipswich Town, collezionando 64 presenze e due reti. Traoré, invece, con l'Olympique Marsiglia ha disputato 19 partite tra tutte le competizioni, segnando tre gol e fornendo due assist, ma nelle ultime due gare è rimasto fermo ai box per un problema agli adduttori.