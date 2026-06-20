Asse di mercato Napoli-Fiorentina? Lang e Dodò possono fare il percorso inverso
L’edizione odierna de La Nazione rilancia con forza il nome di Noa Lang in orbita Fiorentina, individuandolo come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto degli esterni offensivi. La dirigenza viola, con Paratici e Goretti al lavoro, starebbe valutando un’operazione in prestito, formula già ipotizzata in passato per strappare il giocatore al Napoli nel corso della sessione invernale. Nell’eventuale affare non è escluso l’inserimento di contropartite tecniche, con il nome di Dodo che potrebbe diventare una chiave importante della trattativa.
L’intreccio con il Napoli e le alternative sulla fascia
Secondo quanto riportato dal quotidiano toscano, le due operazioni potrebbero intrecciarsi in modo diretto, considerando che il Napoli, proprietario del cartellino di Noa Lang, segue da tempo proprio Dodo per rinforzare la corsia destra. La Fiorentina, dal canto suo, valuta il brasiliano non meno di 15 milioni di euro, mentre la Roma appare più defilata sul profilo. I dialoghi tra i club potrebbero quindi intensificarsi nei prossimi giorni, anche se la candidatura più concreta resta quella di Brooke Norton-Cuffy, valutato intorno ai 15 milioni più bonus. Per la fascia opposta, invece, i sogni di mercato restano Matteo Ruggeri e Destiny Udogie, profili considerati di alto livello ma più complessi da raggiungere.
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