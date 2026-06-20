Calciomercato Napoli, chieste informazioni per Zaniolo! Ma il club più interessato è un altro

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Calciomercato Napoli, chieste informazioni per Nicolò Zaniolo. Ma in Serie è la squadra più interessata al fantasista è la Lazio

Il Napoli ha chiesto informazioni sulla situazione di Nicolò Zaniolo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul futuro del giocatore appena riscattato dall’Udinese dopo l’esperienza al Galatasaray. Il club friulano ha versato circa 5 milioni di euro per acquisirne il cartellino, ma la permanenza del fantasista non è ancora certa. Il nodo principale riguarda l’ingaggio: Zaniolo guadagna attualmente circa 1,2 milioni di euro a stagione fino al 2029, ma si aspetta un adeguamento vicino ai 2 milioni, in linea con quanto percepiva in Turchia, dove arrivava a 3 milioni annui. Al momento, però, non è arrivata un’intesa e il suo futuro resta in bilico, con diversi club che iniziano a sondare il terreno.

Lazio in pressing e futuro all'Udinese incerto

Tra le squadre più attente alla situazione c’è la Lazio, che starebbe valutando il possibile ritorno di Zaniolo nella Capitale, stavolta sponda biancoceleste. L’idea, definita come una suggestione di mercato, dipende però anche dalle mosse in uscita del club biancoceleste, che dovrebbe prima liberare spazio in rosa per poter affondare il colpo. Anche il Napoli resta vigile, pur senza aver ancora mosso passi concreti, mentre l’Udinese si trova ora a gestire una situazione contrattuale complessa legata alle aspettative del giocatore. Nell’ultima stagione, sotto la guida di Kosta Runjaic, Zaniolo ha collezionato 34 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando sei gol complessivi.