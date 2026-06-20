Vicario-Juventus? Le alternative non mancano: Meret in cima alla lista di Spalletti
Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla Juventus c’è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, seguito anche dal Napoli, è molto apprezzato dall’area tecnica bianconera e viene considerato un elemento affidabile, già abituato a confrontarsi ad alti livelli sia in Premier League sia con la Nazionale italiana. Le sue caratteristiche - riporta TuttoJuve - lo rendono uno dei candidati ideali per raccogliere l’eredità tra i pali di Michele Di Gregorio.
Il nodo economico e l’alternativa Meret
Nonostante l’interesse concreto, la Juventus non avrebbe intenzione di superare una determinata soglia economica. L’idea del club è quella di mantenere l’investimento entro i 15 milioni di euro, cifra che però potrebbe non essere sufficiente per convincere il Tottenham a cedere il giocatore. Nel caso in cui la pista Vicario non dovesse concretizzarsi, potrebbe prendere sempre più quota la candidatura di Alex Meret. Il portiere italiano rappresenta una soluzione molto gradita a Luciano Spalletti, che lo conosce bene per averlo allenato ai tempi del Napoli.
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