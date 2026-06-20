Lucca-Cagliari? Piovono smentite: nessun interesse per l’attaccante del Napoli
Il Cagliari continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il nome che in questo momento sta raccogliendo maggiore attenzione da parte della dirigenza rossoblù è quello di Armando Broja. L’attaccante albanese, attualmente in forza al Burnley, rappresenta una delle opzioni più concrete tra quelle valutate dal club.
Broja nel mirino e smentita su Lorenzo Lucca
Il centravanti classe 2001, che compirà 25 anni nel mese di settembre, arriva da una stagione particolarmente complicata sul piano realizzativo, chiusa con appena un gol in 24 presenze dopo la retrocessione del club inglese dalla Premier League. Parallelamente, il quotidiano sardo smentisce con decisione le indiscrezioni che avevano accostato il Cagliari a Lorenzo Lucca: non ci sarebbe infatti alcun interesse concreto per l’attaccante, che nella seconda parte della scorsa stagione aveva lasciato il Napoli per trasferirsi in prestito al Nottingham Forest.
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