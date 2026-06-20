Voci sul Napoli, ma la priorità assoluta di Dybala è la Roma: c’è ottimismo sul rinnovo

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Paulo Dybala-Roma, trattativa avanzata per il rinnovo: distanza minima sull’ingaggio e priorità al club giallorosso.

La Roma è al lavoro per i rinnovi di contratto di Paulo Dybala e Zeki Celik. Per l’attaccante argentino la proposta del club è ormai definita: un’offerta da 2 milioni di euro garantiti più altri 2 milioni legati ai bonus, soprattutto quelli connessi al numero di presenze. Per arrivare alla fumata bianca definitiva, però, manca ancora un piccolo passaggio. Dybala, che attualmente percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, è disposto a ridurre sensibilmente il proprio ingaggio, ma chiede un lieve ritocco della parte fissa fino a quota 3 milioni.

Dybala vede solo giallorosso: priorità alla Roma

Nonostante questa distanza minima, filtra ottimismo: la Joya non si vede con altre maglie in Serie A, nonostante le indiscrezioni su Juventus e Napoli, e considera la Roma la sua priorità assoluta. L’obiettivo - riferisce Sportmediaset - è continuare in giallorosso e giocare la prossima edizione della Champions League. L’unica alternativa concreta al proseguimento dell’esperienza nella Capitale sarebbe un ritorno in patria, con il Boca Juniors pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Tuttavia, la sensazione prevalente è che la storia tra Dybala e la Roma sia destinata a proseguire ancora.