Calciomercato Napoli, il borsino: tutto su acquisti, cessioni, rinnovi e trattative

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Tassello dopo tassello, prende forma il nuovo Napoli di Antonio Conte. Dopo i primi due arrivi, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, quest'oggi toccherà al terzo rinforzo estivo, quasi sicuramente il più costoso e una delle primissime richieste del tecnico. Alessandro Buongiorno infatti è già a Roma e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Napoli per cinque anni (con una clausola da 70mln di euro dal terzo anno).

Il Napoli in questi giorni proverà ad accelerare anche per Mario Hermoso, altro svincolato, che nei piani di Conte ricoprirebbe il ruolo di braccetto mancino. Il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari per arrivare ad un accordo e - come vi abbiamo anticipato -aumenterà la proposta a circa 4mln di euro, bonus inclusi. Resiste la distanza perché la richiesta è intorno ai 5mln netti a stagione per tre anni. Tanti i rumors sull'Inter che però in realtà non c'è: come vice-Bastoni sul centro-sinistra si valuta più che altro un giovane. Il Napoli, dopo aver comprato due difensori senza cessioni, ora per il terzo colpo attende qualche uscita tra Ostigard, Juan Jesus e Natan.

Sono giorni importanti però anche per Osimhen (che a Dimaro attende rilanci dalla Premier o dal Psg) e l'addio del nigeriano è atteso anche da Lukaku che non vede l'ora di ritrovare Antonio Conte (e non a caso il Milan ha virato altrove). In uscita Mario Rui è fuori dal progetto ed attende proposte dal Portogallo, Zanoli intanto è stato annunciato dal Genoa con la formula del prestito con obbligo condizionato (a circa 7mln), sono stati annunciati dal Bari anche gli azzurrini Sgarbi ed Obaretin, tra le rivelazioni in Serie C. Su Gaetano sono in attesa Parma e Cagliari pronte ad investire, ma per gran parte delle seconde linee in uscita l'ok di Conte arriverà solo dopo la prima parte del ritiro di Dimaro

Di seguito il riepilogo completo ed aggiornato al 12 luglio ore 1.00

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Spinazzola 100% (svincolato)

Rafa Marin 100% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 99% (a titolo definitivo per 40mln, Torino)

Lukaku 60% (Chelsea)

Hermoso 40% (svincolato)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 100% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 100% (in prestito, Bari)

Sgarbi 100% (in prestito, Bari)

Ambrosino 90% (in prestito)

Coli Saco 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Osimhen 90%

Mario Rui 90%

Mezzoni 90%

Iaccarino 90%

Contini 80%

Gaetano 70%

Ostigard 70%

Zerbin 70%

Popovic 50% (in prestito)

Simeone 40%

Natan 40%

Juan Jesus 30%

Lindstrom 10%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan, Mazzocchi, Rafa Marin

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Folorunsho, Spinazzola

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Popovic

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Caprile, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen, Ostigard, Simeone (+1), Spinazzola

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)

