Calciomercato Napoli, Laudisa: "Lucca non vuole spostarsi, resterà! Su Gabriel Jesus..."

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Carlo Laudisa, esperto di mercato, parla del Napoli, a cominciare da Lorenzo Lucca fino ad arrivare a Noa Lang e ai possibili colpi in entrata.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “La Roma al di là della prima gara che non deve influenzare, sul piano qualitativo ha dei giocatori interessanti. Gasperini però fa bene a tenere la calma anche perchè la piazza giallorossa si accende molto facilmente. L’Inter ha dato continuità e c’è da vedere se la Juve riuscirà a mettere una toppa. Ci sono tanti volti nuovi, semi sconosciuti e questo dimostra che bisogna avere il coraggio di farli esprimere nei momenti giusti. Poi è chiaro che non bastano solo i giovani, ma lì devono essere bravi i dirigenti. Il Napoli al di là della prima vittoria a Genova che non va sottovalutata, ha un gruppo collaudato e c'è solo da vedere se Allegri riuscirà a farlo girare al meglio.

Lucca non vuole spostarsi, ha avuto delle proposte ma credo che resterà a Napoli. Su Noa Lang invece il club vuole cederlo, ma sono arrivate solo offerte di prestito per cui vedremo se ci sarà una soluzione di mercato adeguata. Credo sia ancora il Napoli la rivale dell’Inter anche perchè la Roma è al debutto in Champions League mentre il Napoli l’ha fatta ed ha più esperienza per cui fa bene Gasperini a non esaltarsi troppo facilmente. Credo che De Laurentiis abbia scelto Allegri anche per la sua esperienza internazionale e la sua capacità di gestire il doppio impegno settimanale. Anche Gasperini ha il suo bel palmares in Europa, però è una gestione differente. Il doppio impegno le squadre di Gasperini non le reggono perché le sue squadre hanno momenti esaltanti, ma anche momenti poco produttivi. Il mercato però faticherà a cambiare gli equilibri: Milan e Juve devono ricorrere ancora molto.

Rinnovi Napoli? Anguissa doveva andar via e nella sua permanenza c’è molto della mano di Allegri. Gabriel Jesus è un feeling tecnico, ma non ci sono i contorni economici per chiuderla questa trattativa”.