Musso-Napoli, Romano: c'è l'apertura del portiere! Ma prima serve l'addio di Milinkovic

Musso-Napoli, Romano: c'è l'apertura del portiere! Ma prima serve l'addio di MilinkovicTuttoNapoli.net
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mercoledì 26 agosto 2026, 15:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Juan Musso ha aperto al trasferimento al Napoli. Prima di chiudere con l'Atletico, però, gli azzurri devono trovare una sistemazione per Milinkovic-Savic.

Juan Musso apre al Napoli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il portiere argentino dell'Atletico Madrid ha dato la propria disponibilità al trasferimento in azzurro e sarebbe tutto pronto per procedere con l'operazione. C'è però una condizione fondamentale che Giovanni Manna deve soddisfare prima di affondare il colpo: la cessione di Vanja Milinkovic-Savic, ormai destinato a lasciare Napoli dopo la scelta di Massimiliano Allegri di puntare su Alex Meret come titolare.

Musso aspetta il Napoli: Milinkovic-Savic deve partire

Il futuro dei due portieri potrebbe anche incrociarsi. Secondo altre indiscrezioni, infatti, proprio l'Atletico Madrid rappresenterebbe una possibile destinazione per Milinkovic-Savic, con i due club che potrebbero dunque lavorare a un'operazione collegata. Non è però una condizione indispensabile: per il Napoli la priorità è trovare una sistemazione all'ex Torino, anche presso un'altra società, per poter poi procedere con l'arrivo di Musso. L'argentino, dal canto suo, ha già aperto alla destinazione e attende gli sviluppi.