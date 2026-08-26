Lang in uscita, ma la pista Serie A non si scalda: smentita una trattativa

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Noa Lang può ancora lasciare il Napoli negli ultimi giorni di mercato, ma Nicolò Schira smentisce i rumors sul Bologna.

Il futuro di Noa Lang resta ancora tutto da scrivere. L'esterno olandese continua a essere indicato tra i possibili partenti del Napoli, soprattutto perché una sua cessione permetterebbe al club di liberare spazio per un nuovo innesto nel reparto offensivo. Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile interesse del Bologna, ma al momento questa pista non trova conferme concrete.

Lang-Bologna, nessuna trattativa con il Napoli

A fare chiarezza è Nicolò Schira, che ha smentito l'esistenza di una negoziazione tra le due società: "Nonostante le ultime indiscrezioni, non ci sono trattative in corso tra Bologna e Napoli per Noa Lang, che potrebbe lasciare questa estate". Resta dunque aperta la possibilità di una partenza dell'ex PSV, ma servirà l'arrivo di una proposta concreta e ritenuta soddisfacente dal Napoli. La situazione può diventare particolarmente importante anche per il mercato in entrata, considerando che l'uscita di Lang potrebbe creare lo spazio necessario per aggiungere un altro attaccante alla rosa di Massimiliano Allegri.