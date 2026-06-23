Calciomercato Napoli, la lista degli obiettivi: due nomi caldi e quattro sondaggi

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Da Gila a Rabiot: tutti gli obiettivi del Napoli di Allegri.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, il cui annuncio è previsto nel corso della settimana. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro sta lavorando su più tavoli per completare una rosa già competitiva ma da perfezionare con innesti mirati. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna puntano a intervenire senza operazioni faraoniche, sfruttando le occasioni che si presenteranno durante l'estate e cercando al tempo stesso di alleggerire l'organico.

Tra i profili seguiti ci sono il terzino destro Anan Khalaili, individuato come alternativa a Giovanni Di Lorenzo, e Mario Gila, centrale della Lazio considerato una priorità assoluta per il nuovo allenatore. Per il difensore spagnolo resta una distanza economica tra domanda e offerta, con il Napoli che starebbe valutando anche l'inserimento di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Attenzione inoltre a Bastien Meupiyou, giovane talento dell'Alverca che piace anche al Borussia Dortmund e che viene considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo.

Rabiot, Luiz Henrique e Bergvall: i sogni per alzare il livello

Sul fronte centrocampo il nome che continua a circolare è quello di Adrien Rabiot. Il francese sarebbe tentato dall'idea di ritrovare Allegri e, secondo il quotidiano, non sarebbe pienamente convinto della permanenza al Milan. Per l'attacco, invece, resta viva la pista che porta a Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo, valutato circa 40 milioni di euro dal club russo. Nella lista degli osservati speciali figura anche Lucas Bergvall, talentuoso centrocampista svedese in uscita dal Tottenham e ritenuto uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.