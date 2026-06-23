Gila-Napoli, svelate le due contropartite gradite alla Lazio

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Continua la trattativa tra Napoli e Lazio per il difensore Mario Gila, con i contatti tra le parti che proseguono in maniera costante. Il centrale spagnolo, sempre più orientato a cambiare aria, avrebbe espresso la volontà di lasciare il club biancoceleste e avrebbe già trovato una bozza d’intesa con il Napoli in vista di un possibile trasferimento. La situazione resta fluida, ma la posizione del giocatore sembra ormai chiara, con una spinta decisa verso una soluzione che possa accelerare la chiusura dell’operazione. L’obiettivo comune è individuare una formula capace di soddisfare le esigenze tecniche ed economiche di tutte le parti coinvolte.

Gila-Napoli, nodo tra i club e possibili contropartite

Secondo Sky Sport, resta invece da definire l’intesa tra le due società, che stanno valutando diverse opzioni per colmare la distanza nella valutazione del cartellino del difensore. Tra le soluzioni al vaglio potrebbe esserci l’inserimento di una contropartita tecnica, con il nome di Lorenzo Lucca che piace a Gattuso per le sue qualità offensive, oppure quello di Rafa Marin, rientrato dal prestito al Villarreal e considerato una possibile risorsa per le rotazioni difensive. Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per comprendere se l’operazione potrà concretizzarsi e a quali condizioni definitive.