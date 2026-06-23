Futuro De Bruyne, Schira: "Vuole restare a Napoli! Allegri lo voleva già alla Juve"

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De Bruyne-Napoli, Schira: Allegri lo stima e vuole trattenerlo in azzurro.

Kevin De Bruyne continua a essere al centro delle riflessioni del Napoli in vista della prossima stagione. Nonostante le sirene provenienti dalla MLS e dall'Arabia Saudita, il centrocampista belga sarebbe intenzionato a proseguire la sua avventura in azzurro per rilanciarsi ad alti livelli. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Nicolò Schira, che sul proprio canale YouTube ha analizzato il futuro del giocatore e il rapporto con Massimiliano Allegri, sottolineando come tra i due esista una stima reciproca che affonda le radici nel passato.

"Allegri lo voleva già alla Juventus"

Nel suo intervento, l'esperto di mercato ha spiegato: "De Bruyne ha offerte dalla MLS americana e pure dall'Arabia Saudita, ma lui vorrebbe provare a giocarsi ancora le proprie carte al Napoli. Ad Allegri è sempre piaciuto, lo voleva in passato anche alla Juventus tanti anni fa, quindi c'è una stima di vecchia data, quasi decennale". Schira ha poi evidenziato come il belga possa rappresentare una risorsa preziosa nel nuovo assetto tattico dell'allenatore livornese: "De Bruyne potrebbe avere un ruolo importante nel 4-3-3 di Allegri al Napoli, schierato come trequartista o come mezzala, o addirittura come alternativa a Lobotka davanti alla difesa. Staremo a vedere". Indicazioni che confermano la volontà del tecnico di valutare attentamente il campione belga prima di qualsiasi decisione sul suo futuro.