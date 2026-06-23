Nome nuovo: piace Bergvall, stellina del Tottenham. Ma occhio alla concorrenza

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Calciomercato Napoli, Lucas Bergvall nome nuovo per la mediana. Il giocatore piace anche al Nottingham. Il ds Manna lo segue

Secondo quanto riportato da fonti provenienti dall’Inghilterra, il Napoli avrebbe messo nel mirino Lucas Bergvall, giovane centrocampista attualmente in forza al Tottenham e considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo. Il club azzurro starebbe seguendo con attenzione la situazione del giocatore, monitorando gli sviluppi legati a un possibile addio nel corso della prossima finestra di mercato.

Bergvall-Napoli, sfida di mercato e concorrenza inglese

L’operazione, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice. Sul talento svedese, infatti, si registra un forte interesse da parte di diversi club, con una concorrenza particolarmente agguerrita. In prima fila ci sarebbe il Nottingham Forest, che potrebbe contare su una maggiore disponibilità economica rispetto al Napoli e su una capacità di investimento più immediata. Nonostante ciò, l’interesse della società partenopea nei confronti di Bergvall sarebbe confermato, anche se al momento le possibilità di successo dipendono da una serie di incastri di mercato ancora tutti da definire.