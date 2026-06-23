Gila-Napoli, Moretto: "La Lazio propone l'inserimento di Rafa Marin". Le ultime

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Gila-Napoli, la Lazio propone Rafa Marin: le ultime sulla trattativa.

Prosegue la trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila. Tra le pedine da poter inserire come contropartita tecnica nell'affare c'è il difensore azzurro Rafa Marin. Le ultime sulla trattattiva le riferisce Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano: "Rafa Marin torna a Napoli dopo l'esperienza al Villarreal. Torna perché il Napoli comunque crede in lui e Allegri crede in lui".

La Lazio punta Rafa Marin per arrivare a Gila

"La Lazio ha proposto il nome di Rafa Marin nell'operazione Mario Gila, quindi la Lazio stima e vorrebbe Rafa Marin. Comunque è un nome che piace, è un calciatore che è stimato sia da Gattuso sia dal club biancoceleste. Poi bisogna capire quale sarà la volontà del Napoli, se accettare di aprire a dialoghi più ampi oppure no. Ad oggi Mario Gila ha un accordo con il Napoli e spinge per andare a Napoli. I club stanno discutendo e la cifra non dovrebbe essere inferiore ai 20 milioni di euro. La Lazio ha proposto, in questi dialoghi con il Napoli, il nome di Rafa Marin, quindi vedremo se la situazione potrà andare avanti o meno".