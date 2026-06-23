Futuro Lukaku, Schira svela: "Allegri gli ha telefonato, vuole vederlo in ritiro e parlarci"

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Schira: Allegri chiama Lukaku, il futuro del belga si deciderà in estate.

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Sul proprio canale YouTube, il giornalista Nicolò Schira ha analizzato la situazione dell'attaccante belga, soffermandosi sia sugli aspetti economici sia su quelli tecnici. "Lukaku guadagna 8 milioni di euro a stagione ed è il giocatore più pagato del Napoli. Sembra che col passare degli anni non sia più quel giocatore straripante e devastante di un tempo, anche perché l'infortunio ha lasciato il segno. Certamente sta facendo un Mondiale non al livello. Al tempo stesso, però, il suo ingaggio pesa sul bilancio del Napoli ma di certo il Napoli non può regalarlo. Per la cessione serve una squadra in grado di pagare al Napoli un indennizzo da 10 milioni di euro e garantire al giocatore uno stipendio all'altezza. Non è un'operazione semplice".

Allegri vuole valutare Lukaku in ritiro

Secondo l'esperto di mercato, il futuro dell'attaccante potrebbe essere fortemente influenzato dall'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. "C'è da dire che Lukaku ad Allegri è sempre piaciuto, a maggior ragione ora che Lucca sembra avviarsi verso la cessione, magari inserito nell'affare per Gila della Lazio, oppure ad una delle tante pretendenti (Bologna, Genoa, Monza). Se Lucca andasse via, il Napoli con Hojlund e Lukaku non avrebbe bisogno di altri attaccanti". Schira ha poi svelato un retroscena importante: "Mi risulta inoltre ci sia stato già un contatto telefonico nei giorni scorsi fra Max Allegri e Lukaku, durante il quale l'allenatore gli ha manifestato la sua stima e gli ha detto che vuole vederlo in ritiro e parlarci. Ecco perché il futuro di Lukaku si deciderà ad agosto inoltrato, dopo i ritiri, e non subito". Una presa di posizione che potrebbe rinviare ogni decisione definitiva sul centravanti belga alle prossime settimane.