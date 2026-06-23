Calciomercato Napoli, nome nuovo per la porta: nel mirino il portiere della Real Sociedad

vedi letture

Napoli, spunta Alex Remiro: il portiere della Real Sociedad nel mirino azzurro.

Le strategie del Napoli per la porta continuano a evolversi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro starebbe valutando il profilo di Alex Remiro come possibile rinforzo tra i pali. L'indiscrezione arriva dalla Spagna e riguarda il numero uno della Real Sociedad, protagonista negli ultimi anni di un percorso di crescita costante fino a conquistare anche la nazionale spagnola. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, cifra che lo renderebbe un'opportunità interessante sul mercato internazionale.

Remiro possibile erede di Milinkovic-Savic

Il nome di Alex Remiro sarebbe tornato d'attualità nell'ambiente partenopeo in vista di possibili cambiamenti nel reparto portieri. Sempre secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe deciso di confermare Alex Meret e, di conseguenza, valutare la cessione di Vanja Milinkovic-Savic, arrivato la scorsa estate per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Cresciuto nel vivaio dell'Athletic Bilbao, Remiro si è messo in luce nelle esperienze con Levante e Huesca, contribuendo alla storica promozione del club aragonese in Liga. Dal 2019 è una colonna della Real Sociedad, con oltre 300 presenze all'attivo e due successi in Copa del Rey che ne hanno certificato il valore e l'affidabilità.