Rrahmani-Marianucci, doppio rinnovo in arrivo! Schira: “Manca solo l’annuncio!”

Il Napoli è pronto a ufficializzare i rinnovi di Amir Rrahmani e Luca Marianucci. Secondo Nicolò Schira, entrambi gli accordi sono già stati raggiunti.

Doppio rinnovo in arrivo in casa Napoli. Amir Rrahmani e Luca Marianucci hanno infatti già raggiunto un accordo con il club azzurro e, secondo quanto riferito da Nicolò Schira a Radio Napoli Centrale, manca soltanto l’ufficialità. Per il centrale kosovaro la firma sarebbe arrivata già a maggio, mentre l’ex Empoli avrebbe sottoscritto il nuovo contratto nei giorni scorsi.

Napoli, Rrahmani e Marianucci hanno rinnovato

A fare il punto sulle situazioni contrattuali del Napoli è stato lo stesso giornalista ed esperto di mercato: “Novità sui rinnovi di Rrahmani e Marianucci? Entrambi sono solo da annunciare. Rrahmani ha firmato a maggio, non so perché non è arrivato mai l'annuncio. Marianucci ha rinnovato qualche giorno fa. La vicenda Anguissa è complicata, non ci sono presupposti per trovare intesa a quelle cifre. Vediamo cosa succede per Meret”.