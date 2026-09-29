Rrahmani-Marianucci, doppio rinnovo in arrivo! Schira: “Manca solo l’annuncio!”
Doppio rinnovo in arrivo in casa Napoli. Amir Rrahmani e Luca Marianucci hanno infatti già raggiunto un accordo con il club azzurro e, secondo quanto riferito da Nicolò Schira a Radio Napoli Centrale, manca soltanto l’ufficialità. Per il centrale kosovaro la firma sarebbe arrivata già a maggio, mentre l’ex Empoli avrebbe sottoscritto il nuovo contratto nei giorni scorsi.
Napoli, Rrahmani e Marianucci hanno rinnovato
A fare il punto sulle situazioni contrattuali del Napoli è stato lo stesso giornalista ed esperto di mercato: “Novità sui rinnovi di Rrahmani e Marianucci? Entrambi sono solo da annunciare. Rrahmani ha firmato a maggio, non so perché non è arrivato mai l'annuncio. Marianucci ha rinnovato qualche giorno fa. La vicenda Anguissa è complicata, non ci sono presupposti per trovare intesa a quelle cifre. Vediamo cosa succede per Meret”.
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