Rinnovo col Napoli in stallo, Inter e Milan fiutano il colpo: obiettivo Anguissa a zero

L’Inter monitora Frank Zambo Anguissa in vista della possibile scadenza del contratto con il Napoli. Il centrocampista piace anche al Milan.

Il futuro di Frank Zambo Anguissa potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il centrocampista del Napoli è seguito con particolare attenzione da Inter e Milan, pronte a valutare l'operazione qualora non arrivasse il rinnovo con il club azzurro. Le trattative, infatti, si sarebbero raffreddate per la distanza tra domanda e offerta: Anguissa percepisce attualmente circa 3,5 milioni di euro a stagione, mentre la richiesta sarebbe quella di un contratto quadriennale da 6 milioni annui.

Anguissa, Inter e Milan alla finestra

In caso di mancato accordo, il giocatore potrebbe dunque lasciare il Napoli alla scadenza del contratto, diventando un'opportunità a parametro zero per le due società interessate. L'Inter, in particolare, considera Anguissa un profilo in grado di aggiungere fisicità ed esperienza al centrocampo, oltre alla capacità di inserirsi negli spazi e contribuire alla fase offensiva. Per i nerazzurri, dunque, la situazione contrattuale del camerunese rappresenta un'opportunità da monitorare nei prossimi mesi.