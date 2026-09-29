Rinnovo col Napoli in stallo, Inter e Milan fiutano il colpo: obiettivo Anguissa a zero
Il futuro di Frank Zambo Anguissa potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il centrocampista del Napoli è seguito con particolare attenzione da Inter e Milan, pronte a valutare l'operazione qualora non arrivasse il rinnovo con il club azzurro. Le trattative, infatti, si sarebbero raffreddate per la distanza tra domanda e offerta: Anguissa percepisce attualmente circa 3,5 milioni di euro a stagione, mentre la richiesta sarebbe quella di un contratto quadriennale da 6 milioni annui.
Anguissa, Inter e Milan alla finestra
In caso di mancato accordo, il giocatore potrebbe dunque lasciare il Napoli alla scadenza del contratto, diventando un'opportunità a parametro zero per le due società interessate. L'Inter, in particolare, considera Anguissa un profilo in grado di aggiungere fisicità ed esperienza al centrocampo, oltre alla capacità di inserirsi negli spazi e contribuire alla fase offensiva. Per i nerazzurri, dunque, la situazione contrattuale del camerunese rappresenta un'opportunità da monitorare nei prossimi mesi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro