Anguissa-Napoli, distanza sul rinnovo! L’addio a gennaio non è del tutto da escludere
Il futuro di Frank Zambo Anguissa resta da definire. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il centrocampista camerunese e il Napoli sono ancora distanti sul rinnovo di contratto, con una differenza tra la richiesta economica dell'entourage del giocatore e l'offerta presentata dal club azzurro. Intanto, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare Anguissa dopo la sosta, ma resta da capire quale sarà il suo futuro in maglia azzurra.
Anguissa, il Napoli rischia di perderlo a parametro zero
L'ipotesi di una cessione già a gennaio non sarebbe al momento lo scenario più probabile, ma non può essere completamente esclusa. Anguissa è infatti in scadenza di contratto e, dal 1° gennaio, sarà libero di accordarsi con un'altra società per la stagione successiva. Il Napoli dovrà quindi trovare un'intesa sul rinnovo per evitare il rischio di perdere il centrocampista a parametro zero al termine della stagione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro