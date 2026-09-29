Anguissa-Napoli, distanza sul rinnovo! L’addio a gennaio non è del tutto da escludere

Il rinnovo di Frank Zambo Anguissa con il Napoli resta in stand-by. Le parti sono ancora distanti e non si esclude un addio già a gennaio.

Il futuro di Frank Zambo Anguissa resta da definire. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il centrocampista camerunese e il Napoli sono ancora distanti sul rinnovo di contratto, con una differenza tra la richiesta economica dell'entourage del giocatore e l'offerta presentata dal club azzurro. Intanto, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare Anguissa dopo la sosta, ma resta da capire quale sarà il suo futuro in maglia azzurra.

Anguissa, il Napoli rischia di perderlo a parametro zero

L'ipotesi di una cessione già a gennaio non sarebbe al momento lo scenario più probabile, ma non può essere completamente esclusa. Anguissa è infatti in scadenza di contratto e, dal 1° gennaio, sarà libero di accordarsi con un'altra società per la stagione successiva. Il Napoli dovrà quindi trovare un'intesa sul rinnovo per evitare il rischio di perdere il centrocampista a parametro zero al termine della stagione.