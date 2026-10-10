Futuro McTominay, Modugno: "Serve incastro giusto, lui qui sta benissimo"

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato del futuro di Scott McTominay a Televomero, smentendo i rumors su una chiusura per quanto riguarda il rinnovo di contratto di cui si parla da settimane:

"Secondo me ci sono le volontà per il rinnovo di contratto. E credo ci possono stare anche gli incastri. La questione è ovviamente economica. Scott a Napoli sta bene, ha trovato una nuova vita e dimensione. E non parlo solo di campo. Lui e la sua famiglia vivono questa città e anche questo può essere un fattore. Il Napoli gli riconosce valore, vediamo se trovano l'accordo. Ripeto, è una questione di incastri. Se si arriva all'accordo, la possibilità del rinnovo c'è".