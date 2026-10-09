Napoli su Perrone, ma il Como lo blinda! Tmw: "Si conferma grande club"

Il Como prosegue nel suo percorso di crescita progressiva. L’obiettivo di questa stagione è confermare la qualificazione alla Champions League ottenuta nello scorso campionato e, allo stesso tempo, spingersi il più lontano possibile nella massima competizione europea per club, dove la partenza, con il 4-1 rifilato al Lipsia, è già stata incoraggiante. La società lombarda sta costruendo la definitiva corazza da grande squadra: se la campagna estiva di mercato non fosse bastata a chiarirlo, arrivano in supporto i recenti rinnovi, sia quelli già ufficializzati sia quelli impostati, come il prolungamento del bomber greco Douvikas e quello concordato per il regista Maximo Perrone.

Perrone, dal mercato al rinnovo

Su quest’ultimo vale la pena soffermarsi. Arrivato in prestito dal Manchester City quando il Como era appena salito in Serie A e riscattato l’estate successiva per 13 milioni di euro, il centrocampista classe 2003 si è imposto con forza, attirando nel tempo diversi interessi. Già nella primavera del 2025 si parlava dell’Inter, ma l’ipotesi era legata all’arrivo di Fabregas, mai concretizzato. Nell’inverno scorso era toccato alla Juventus, poi al Napoli in vista della scorsa estate, al termine della quale Perrone era però ancora in riva al lago. Ora i lariani sono pronti a blindarlo, nonostante l’arrivo di Milla gli abbia tolto qualche minuto in questo avvio: è anche così che ragionano le grandi squadre, e il Como vuole dimostrare di esserlo.